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Эксперт оценил вероятность блокировки других кошельков после ситуации с «Киви»

Разворачивающиеся события вокруг «Киви банка» — вполне ожидаемы, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель информационно-аналитического агентства «Телеком Дэйли» Денис Кусков. Он объяснил, что за последний год регулятор уже несколько раз вводил санкции в отношении структуры.
Источник: Freepik

«Если люди следят за вложенными деньгами, то видели, что на протяжении последнего года, а то и больше к “Киви банку” были неоднократно применены санкции со стороны Центробанка», — пояснил Кусков.

Он порекомендовал россиянам осторожнее размещать свои деньги в таких системах, ведь никто не даёт гарантий, что подобное не повторится. Таким образом, люди должны понимать, какие несут риски, и оставлять себе сумму, необходимую для манёвра.

Экономист сообщила владельцам «Киви кошельков» плохие новости о будущем их средств.

Напомним, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Киви банка», подобное решение регулятор принял впервые за почти два года. Это обосновано систематическим нарушением законодательства по противодействию легализации преступных доходов, а также связью организации с расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом.

Сразу после громкой новости перестали работать пополнение «Киви кошелька», а также связанная с банком платёжная система Contact. Кроме того, закрылись офисы «Киви банка». В свою очередь, вкладчики, уверяют в Агентстве по страхованию вкладов, могут обратиться с заявлением о получении выплат.