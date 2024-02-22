Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов

В России приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов, он заработает с марта 2025 года. Целью заявлена защита граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ. Будет ли закон эффективно работать против мошенников, какие недостатки механизма выявили юристы, и поможет ли он уберечь излишне закредитованных граждан от новых долгов, выясняли «Известия».
Пойти и запретить
В России с 1 марта 2025 года начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов. 21 февраля законопроект был одобрен Советом Федерации, днем ранее он был принят во втором и третьем чтениях Госдумой.
Самостоятельно установить такой запрет граждане смогут с 1 сентября 2025 года через МФЦ «Мои документы» или портал «Госуслуги». Через МФЦ можно подать заявление независимо от места жительства или места пребывания. Через «Госуслуги» заявление должно быть подписано электронной подписью (простой или усиленной), ключ которой нужно получить при личной явке. Обязательное условие для получения услуги — наличие ИНН.
Согласно документу, россияне смогут запретить себе выдавать им кредиты банками или займы микрофинансовыми организациями (МФО). Исключение составят займы, которые обеспечены транспортными средствами или ипотекой. Также под самозапрет не подпадают договоры образовательного кредита, предоставляемые в рамках государственной поддержки.
Необходимая мера
Необходимость принятия закона, который позволил бы самостоятельно запрещать выдачу себе кредита, обсуждался не один год. Проблема с мошенничеством в кредитовании за это время заметно обострилась. В последнее время преступники всё чаще берут кредиты, воруя паспортные данные россиян. Отдельный риск — взлом аккаунта на «Госуслугах». Таким образом, новый закон, с одной стороны, должен помочь охладить пыл кредитных мошенников и стать рабочим механизмом по защите от них.
Прежде чем заключить с клиентом договор о займе, банки и МФО должны будут удостовериться в том, что у него нет запрета выдачу кредитов — запросить информацию у всех квалифицированных кредитных бюро. И если таковой имеется — в услуге отказать.
— В условиях всё увеличивающегося количества случаев получения гражданами кредитов по дистанционным каналам связи под влиянием мошенников, когда человек может даже не осознавать, что результатом его действий будет получение кредита и передача денежных средств третьим лицам, принятие данного закона — абсолютно необходимая мера, направленная в первую очередь на защиту граждан, — считает Юлия Деринг, заместитель начальника юридического управления юридического департамента РосДорБанка.
Короткий «период охлаждения»
Другое дело, что воспользоваться нормой граждане сумеют самое ранее через год, а мошенники тем временем всё увеличивают свою активность. И, хотя закон предусматривает единый механизм для защиты от мошенников, инструменты его реализации на деле еще не созданы. Как минимум год понадобится для настройки «Госуслуг» и полтора — для МФЦ. Но первый шаг уже сделан, отмечает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Вопросы у наблюдателей вызывает «период охлаждения». Так, самозапрет на выдачу кредитов начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица. А снятие запрета — на второй календарный день после включения информации о нем в кредитную историю физлица.
Такой временной лаг эксперты считают слишком коротким, особенно с учетом того, что, взяв жертву на крючок, злоумышленники нередко продолжают «раскручивать» ее в течение нескольких дней.
— Снятие запрета произойдет буквально через день, а, как показывает практика, такие мошеннические «операции» длятся несколько дней, в течение которых жертва практически полностью утрачивает контроль за своими действиями, в особенности, если они касаются распоряжения финансами. Учитывая, что мошенники довольно легко убеждают граждан перевести им существенные суммы денег, нередко исчисляемые десятками миллионов рублей, им не составит труда и заставить жертву снять запрет на выдачу кредитов. И однодневный «период охлаждения», предусмотренный новым законом, вряд ли сможет этому воспрепятствовать, — предупреждает адвокат Рустам Исянаманов.
Волокита и суд
С наложением и снятием запрета на кредиты также может возникнуть путаница.
Так, финансовая организация обязана в срок не позднее 30 дней до даты заключения кредитного договора запросить информацию в БКИ по заемщику. Если на дату запроса в кредитной истории будет стоять «самозапрет» на выдачу кредита, то финансовая организация должна отказать клиенту в заключении кредитного договора. Однако за 30 дней с даты запроса в БКИ до даты заключения договора с банком, заемщик может снять ранее установленный «самозапрет».
— Получается, что клиенту будет зря отказано в кредитовании, и он будет должен повторно подавать документы на кредит уже после снятия отметки, а банк будет должен заново проверять его кредитную историю, проводить проверки и одобрять выдачу кредита. Закон, скорее, не отвечает сегодняшним трендам на упрощение взаимодействия банка и клиента, — указывает Дарья Петрова, эксперт в области правовой поддержки компаний финансового сектора.
Не до конца выверенным, по ее словам, выглядит и решение о том, что финансовая организация не сможет требовать от клиента возврата кредита по договору, заключенному в нарушение «самозапрета».
— В этом случае договор с банком будет действительным, просто по нему нельзя потребовать возврат. Это значит, что заемщик должен будет через суд признавать такой договор ничтожным или расторгать его, в противном случае он будет владельцем просроченного кредита, который будет отражен в его кредитной истории, — поясняет юрист.
А что с закредитованными
По логике вещей, новый закон должен помочь и излишне закредитованным гражданам, которые, таким образом, могут сознательно оградить себя от дальнейшего роста долговой нагрузки.
На фоне общей закредитованности в качестве дополнительного положительного эффекта закона можно ожидать снижение количества потребительских кредитов на покупки, решение о совершении которых принимаются импульсивно под воздействием маркетинговых уловок, считают в РосДорБанке.
Новый закон способен отчасти снизить долговую нагрузку закредитованных заемщиков. Например, тех, кто оформляет онлайн-займы и уже следующий день жалеет, что поторопился и потратил кредитные деньги на ненужную дорогую вещь — 101-й наряд или дрель. Подобные «кредитоголики», которых всё-таки немного, смогут предусмотрительно заранее установить самозапрет, соглашаются в «Выберу.ру».
Впрочем, существенного влияния на тех, кто уже оброс долгами, эксперты в целом не ждут. Как замечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, в первую очередь потому, что львиная доля задолженности закредитованных россиян приходится на ипотеку или автокредиты, а как раз на них самозапрет не распространяется: эти кредиты обеспечены имуществом заемщика. А кроме того, снимать запрет на заключение договоров потребительского займа можно многократно — в этом закон никак не ограничивает.