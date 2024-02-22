Денег не давать: как будет работать закон о самозапрете кредитов

Другое дело, что воспользоваться нормой граждане сумеют самое ранее через год, а мошенники тем временем всё увеличивают свою активность. И, хотя закон предусматривает единый механизм для защиты от мошенников, инструменты его реализации на деле еще не созданы. Как минимум год понадобится для настройки «Госуслуг» и полтора — для МФЦ. Но первый шаг уже сделан, отмечает Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».