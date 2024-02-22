ЦИАН: в России вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет

«Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020—2021 годов», — приводится в сообщении комментарий эксперта платформы Елены Лапшиной. Аналитики платформы отмечают, что более выраженный рост цен наблюдался в двух группах городов: где пять лет назад были самые дешевые квартиры, а также там, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах РФ, а в 2023 году — в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики, заключается в исследовании.