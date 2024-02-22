Чистый убыток автозавода «Москвич» вырос в 3,6 раза

Совокупный долг предприятия за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд рублей. Долгосрочные обязательства выросли вдвое, почти до 7 млрд рублей (в частности, за счет роста на 5 млрд рублей показателя долгосрочных заемных средств). Краткосрочные обязательства возросли в 2,6 раза, до 35,6 млрд руб. За год компания привлекла почти 19,4 млрд рублей краткосрочных заемных средств и увеличила кредиторскую задолженность почти на четверть, до 24 млрд рублей, говорится в сообщении.