Чистый убыток автозавода «Москвич» вырос в 3,6 раза

Выручка автозавода выросла на 38,9%, до 59,2 млрд рублей, себестоимость продаж — на 59,2%, до 57,5 млрд рублей. Валовая прибыль составила более 1,6 млрд рублей, упав на 74,6%.
Совокупный долг предприятия за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд рублей. Долгосрочные обязательства выросли вдвое, почти до 7 млрд рублей (в частности, за счет роста на 5 млрд рублей показателя долгосрочных заемных средств). Краткосрочные обязательства возросли в 2,6 раза, до 35,6 млрд руб. За год компания привлекла почти 19,4 млрд рублей краткосрочных заемных средств и увеличила кредиторскую задолженность почти на четверть, до 24 млрд рублей, говорится в сообщении.
В вышедшем 15 февраля интервью газете «Ведомости» Сергей Когогин, гендиректор ПАО «КамАЗ», управляющего «Москвичом» вместе с правительством Москвы, рассказывал, что убыток автозавода «Москвич» за 2023 год составил 160 млн рублей. По его словам, уровень безубыточности достигается при выпуске 40 тыс. автомобилей в год, и в текущем году столичный завод ориентируется на 30−35 тыс. машин.
Мелкоузловая сборка «Москвичей» может позволить добиться до 150 тыс. рублей экономии на один автомобиль. Для этого, по оценке Когогина, могут потребоваться дополнительные инвестиции в размере 4 млрд рублей. О планах начать мелкоузловую сборку «Москвичей» в ближайшие месяцы автозавод объявил 13 февраля. С переходом на мелкоузловую сборку весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на столичном заводе, включая сварку и окраску, сообщили в компании.
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре 2022 года, в декабре того же года на конвейер встала его электрическая версия «Москвич 3е». В сентябре прошлого года завод запустил выпуск лифтбеков «Москвич 6». В первой половине текущего года планирует начало производства среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а во второй половине будет представлен кроссовер D-класса «Москвич 8».
6 февраля агентство «Автостат» сообщило, что по итогам 2023 года автозавод «Москвич» выпустил 31 тыс. машин. С момента старта продаж в марте 2023-го до конца года было реализовано более 15,3 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе более 1,5 тыс. электромобилей. При этом дилерам было отгружено почти 19 тыс. машин.