ЦБ удалил Contact из реестра платежных систем

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Расписки Qiwi на Мосбирже падали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у дочернего банка.