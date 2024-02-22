Акции NVIDIA подскочили на 9% на фоне роста прибыли почти на 770%

Инвесторы позитивно оценили квартальные прогнозы и отчетность NVIDIA. По итогам торгов на постмаркете NASDAQ акции чипмейкера подскочили на 9,07%, до $735,95.
В минувшем квартале NVIDIA нарастила выручку на 265%, до $22,1 млрд. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 22%. Скорректированная прибыль на акцию достигла $5,16 (+486% год к году и 28% квартал к кварталу). Аналитики ожидали выручку в $20,62 млрд и прибыль в $4,64 на акцию, отмечает CNBC. Чистая прибыль составила чуть менее $12,29 млрд (+33% квартал к квартал и 769% год к году).
Прогнозы самой NVIDIA также превзошли ожидания Уолл-стрит. В этом квартале компания рассчитывает получить выручку в $24 млрд, при том что аналитики прогнозировали $22,17 млрд.
Ситуация с поставками чипов для искусственного интеллекта от NVIDIA улучшилась, но в будущем спрос здесь все равно будет значительно превышать предложение. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что фундаментально у чипмейкера отличные условия для продолжения роста в 2025-м и последующих годах. По словам главы компании, хотя предложение растет, спрос не демонстрирует никаких признаков замедления.
«Генераторный ИИ положил начало совершенно новому инвестиционному циклу», — цитирует Bloomberg Дженсена Хуанга.
В прошлом квартале выручка подразделения чипов для центров обработки данных, которое приносит NVIDIA большую часть ее доходов благодаря технологиям искусственного интеллекта, увеличилась на 409%, до $18,40 млрд. Более половины от этой суммы было получено от крупных облачных провайдеров. NVIDIA признала, что на доходов сегмента дата-центров негативно отразились ограничения США на поставку чипов в Китай, но после доработок компания вновь поставляет продукцию в эту страну.
С начала года акции выросли на 48,6%, а рыночная стоимость чипмейкера увеличилась примерно на $400 млрд, до $1,7 трлн. За несколько лет рост еще более впечатляющий — по подсчетам CNBC, если бы инвестор вложился в компанию год назад, то его инвестиции утроились. Ранее в феврале NVIDIA уже обгоняла по капитализации сначала Amazon, а потом и Alphabet.