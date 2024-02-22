Акции NVIDIA подскочили на 9% на фоне роста прибыли почти на 770%

С начала года акции выросли на 48,6%, а рыночная стоимость чипмейкера увеличилась примерно на $400 млрд, до $1,7 трлн. За несколько лет рост еще более впечатляющий — по подсчетам CNBC, если бы инвестор вложился в компанию год назад, то его инвестиции утроились. Ранее в феврале NVIDIA уже обгоняла по капитализации сначала Amazon, а потом и Alphabet.