Акции «Алкогольной группы Кристалл» на Мосбирже торгуются ниже цены IPO

«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»). Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).