Акции «Алкогольной группы Кристалл» на Мосбирже торгуются ниже цены IPO

По данным на 16:10 мск, в первую минуту торгов стоимость акций компании составляла 9 рублей за бумагу. К 16:25 мск бумаги торговались на уровне 8,23 рубля.
Цена размещения акций «Алкогольной группы Кристалл» в рамках первичного публичного размещения (IPO) составила 9,5 рубля за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд рублей, сбор заявок проходил в период с 12 по 21 февраля 2024 года. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,14%.
Акции включены в третий уровень листинга Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.
Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
О компании.
«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»). Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).