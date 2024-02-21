Владельцы кошельков Киви-банка могут подать заявление в АСВ для получения выплат

Как заявили в госкорпорации, клиентам, у которых были деньги и на счете, и на вкладе в Киви-банке, будет выплачено страховое возмещение. Максимальный размер возмещения на одного вкладчика — 1,4 млн руб. с учетом начисленных процентов.