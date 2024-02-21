Владельцы кошельков Киви-банка могут подать заявление в АСВ для получения выплат

Как заявили в госкорпорации, клиентам, у которых были деньги и на счете, и на вкладе в Киви-банке, будет выплачено страховое возмещение. Максимальный размер возмещения на одного вкладчика — 1,4 млн руб. с учетом начисленных процентов.
В АСВ также заявили, что число клиентов финансовой организации, у которых на счетах было более 1,4 млн руб., будет известно после получения реестра вкладчиков Киви-банка — через три-четыре дня после отзыва лицензии.
Причиной отзыва лицензии с 21 февраля регулятор назвал участие Киви-банка в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом: криптообменниками, букмекерскими конторами, онлайн-казино. Также, по данным ЦБ, организация искала способы обхода вводимых регулятором ограничений.
После отзыва лицензии Киви-банк, в частности, начал блокировать операции через Qiwi-кошельки (пополнение и вывод средств). Отзыв лицензии также затронул клиентов Райффайзенбанка и банка «Точка». В частности, в приложении Райффайзенбанка начались сбои при оплате связи и услуг провайдеров. Кроме того, о временных ограничениях в работе сервисов Qiwi сообщил Металлинвестбанк.
В АСВ ранее заявили, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 6 марта. Банки-агенты будут отобраны на конкурсе не позднее 27 февраля. Подать заявление о возмещении в АСВ можно в период ликвидации банка, он составит менее года.
Эрдни Кагалтынов