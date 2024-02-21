VK запустила решение для гибридной обработки данных в режиме реального времени

«Традиционно в ИТ-инфраструктуре бизнеса транзакционные и аналитические системы отделены друг от друга. Большие потоки данных приходится переносить в витрину или хранилище. После этого информацию можно анализировать, не замедляя операционные процессы. Это снижает актуальность данных и полученных инсайтов, а также увеличивает издержки бизнеса. In-memory СУБД Tarantool Column Store за мгновения обеспечивает гибридную обработку транзакций и аналитических запросов в одной системе, отвечая современным вызовам. Так, для некоторых задач AI требуется скорость обработки данных до 1,5 млн записей в секунду на одном ядре процессора», — комментирует Николай Карлов, директор инновационных проектов VK Tech.