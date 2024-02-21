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В Qiwi сообщили о штатной работе бизнеса группы, за исключением Киви-банка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бизнес группы Qiwi, не связанный с Киви-банком, работает в обычном режиме. Об этом говорится в распространенном в Telegram-канале заявлении компании, прокомментировавшей отзыв лицензии у дочернего Киви-банка.
Источник: РИА "Новости"

«Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Киви-банка отозвана. Бизнес группы Qiwi, не связанный с деятельностью Киви-банка, работает в обычном режиме», — сообщила группа.

В Qiwi заверили, что разбираются в ситуации и позднее сообщат о дальнейших действиях.

21 февраля ЦБ РФ отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения ЦБ, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций.

Расписки Qiwi на Мосбирже падали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у дочернего банка.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что страховая ответственность перед вкладчиками Киви-банка предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей. Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Период ликвидации Киви-банка составит не менее года, отметили в АСВ.