В Qiwi сообщили о штатной работе бизнеса группы, за исключением Киви-банка

21 февраля ЦБ РФ отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения ЦБ, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций.