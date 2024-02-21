В QIWI Kazakhstan заявили, что пытаются восстановить прежний режим работы своих сервисов

«Киви-банк является одним из наших партнеров. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам. Мы работаем над возвращением к прежнему режиму работы всех наших сервисов», — говорится в сообщении.