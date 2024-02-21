Трюдо считает, что ЦБ Канады может начать снижать ключевую ставку уже в 2024 году

«Сегодня утром мы получили хорошие новости о том, что уровень инфляции упал ниже 3%, — сказал глава правительства. — В связи с этим мы оптимистичны в отношении того, что ЦБ Канады начнет снижать процентную ставку в этом году». Трюдо не уточнил, когда это может произойти, отметив, что такое решение принимает регулятор, а не правительство.