Товарооборот Японии и РФ в январе упал на 45,2%

Вместе с тем Япония в январе нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции — на 16,9%. На рыбу и рыбную продукцию приходится 11,7% японского импорта из России. Объемы импорта российских овощей остались без изменений. Закупки руды цветных металлов сократились на 92,9%, цветных металлов — на 84%, железа и стали — на 52,3%, медицинских изделий — на 96,6%.