Товарооборот Японии и РФ в январе упал на 45,2%

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии упал в январе на 45,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 101,403 млрд иен (около $676,1 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.
Импорт из России, на который приходится более 80% товарооборота, упал на 38,9%. В первую очередь это связано с сокращением объемов импорта сжиженного природного газа на 7,2%, угля — на 90,7%. На энергоресурсы приходится более 75% всего импорта Японии из России.
Вместе с тем Япония в январе нарастила импорт зерновых из России на 110,5%, а рыбы и рыбной продукции — на 16,9%. На рыбу и рыбную продукцию приходится 11,7% японского импорта из России. Объемы импорта российских овощей остались без изменений. Закупки руды цветных металлов сократились на 92,9%, цветных металлов — на 84%, железа и стали — на 52,3%, медицинских изделий — на 96,6%.
Экспорт в Россию, на который приходится менее 20% товарооборота, упал на 65,8%. Это вызвано главным образом сокращением поставок в Россию легковых автомобилей на 33%. Именно на эту категорию приходится более 60% всего экспорта Японии в Россию.
В то же время Япония в январе увеличила на 3,6% поставки в Россию медицинских изделий, однако сократила экспорт пластика на 86,5%, железа и стали — на 96,2%, резины — на 48,3%, бумаги — на 90,4%, генераторов — на 69,1%, аудиотехники — на 23,6%.