Ставка на депозит: россияне понесли деньги в банки

— Максимальные ставки пока на 3−6 месяцев (до 16−17% годовых), но годовые ставки (15−15,5%), так как в долгосрочной перспективе они могут оказаться более привлекательны. Сейчас предпочтительнее открывать долгосрочные вклады сроком от 1 года. Если выбрать вклад на несколько месяцев — то к этому моменту ставки как раз упадут и придется перекладывать деньги под сниженный процент. Если же выбрать на год, то можно попасть в цикл по продлению и тогда банки уже сами будут через год поднимать свои ставки и проводить сезонные акции, — объясняет Мария Татаринцева, менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни».