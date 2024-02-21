Стало известно, за что могут уволить болтливых сотрудников

При этом эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что данные о размере зарплаты — это не тайная информация. По её словам, федеральный закон «О коммерческой тайне» запрещает устанавливать подобный режим в отношении численности коллектива, условий труда, а также системы его оплаты. Но это не касается премий и других выплат.