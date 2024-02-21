Совфед РФ одобрил закон о праве граждан установить самозапрет на кредиты

Совет Федерации РФ в среду, 21 февраля, на пленарном заседании одобрил закон о праве россиян установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа.
Как сообщалось, такие меры необходимы для защиты граждан от мошенничества. Инициативу разработали в ответ на многочисленные обращения россиян. Принятый ранее Госдумой РФ закон дает возможность установить защиту от злоумышленников, оформляющих кредиты при помощи украденных персональных данных.
Согласно закону, устанавливать и снимать самозапрет можно будет бесплатно в любое время и сколько угодно раз. При этом оформить ограничение на выдачу автокредита и ипотеки нельзя.
В случае подписания закона нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.