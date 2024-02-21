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Совфед РФ одобрил закон о праве граждан установить самозапрет на кредиты

Нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Источник: Reuters

Совет Федерации РФ в среду, 21 февраля, на пленарном заседании одобрил закон о праве россиян установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа.

Как сообщалось, такие меры необходимы для защиты граждан от мошенничества. Инициативу разработали в ответ на многочисленные обращения россиян. Принятый ранее Госдумой РФ закон дает возможность установить защиту от злоумышленников, оформляющих кредиты при помощи украденных персональных данных.

Согласно закону, устанавливать и снимать самозапрет можно будет бесплатно в любое время и сколько угодно раз. При этом оформить ограничение на выдачу автокредита и ипотеки нельзя.

В случае подписания закона нововведения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.