Руководство ФРС выражает осторожность в отношении слишком быстрого снижения ставки

Они с оптимизмом отнеслись к «значительному прогрессу» в вопросе снижения инфляции в стране, при этом подчеркнули, что хотели бы «увидеть больше», прежде чем начинать смягчать денежно-кредитную политику. В ФРС считают, что, скорее всего, повышать ставку больше не придется. «Участники подчеркнули неопределенность, связанную с тем, как долго придется сохранять жесткий курс денежно-кредитной политики, — отмечается в документе. — Большинство участников отметили риск слишком быстрого смягчения политики и подчеркнули важность тщательной оценки поступающих данных для определения того, насколько устойчиво инфляция снижается до уровня 2%».