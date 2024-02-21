Ретейлеры жалуются на убытки из-за высоких цен на яйца

По словам ретейлеров, с начала года оптовые цены на яйца снизились на 15,8%, а розничные — только на 15%. Например, в X5 яйца закупают по 127 рублей за десяток, а продают по 118 рублей. В «Магните» покупают по 115 рублей, продают по 113 рублей.