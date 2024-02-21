Правительство выступило за штрафы из-за непродажи валютной выручки

Требование о продаже валютной выручки вступило в силу 16 октября. Оно должно было действовать до 30 апреля, но правительство решило продлить его на весь 2024 год. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что указ позволил стабилизировать курс рубля до 90 ₽ Однако Центробанк не поддержал продление меры. По словам источников «Ведомостей», рассмотрение законопроекта в Госдуме во втором чтении переносили уже дважды.