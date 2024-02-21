Правительство выступило за штрафы из-за непродажи валютной выручки

Как отмечается в отзыве правительства, первоначальная редакция проекта была поддержана главным образом из-за поправок в ч. 3 ст. 15.25 КоАП — они вводили административную ответственность за нарушение правил обязательной продажи валютной выручки. Это требование было установлено указом президента № 771.
Эксперты отмечают, что эта мера поддерживала экономический суверенитет и уже привела к результатам, обеспечив мониторинг операций российских экспортеров на внутреннем валютном рынке и нивелировав резкий отток капитала.
В первом чтении законопроект приняли 30 ноября. Изначально он вводил два новых штрафа: за непродажу валюты экспортерами и за невыкуп долей иностранцев бумаг экономически значимых организаций при их переводе в Россию. Однако в ходе дальнейшего осуждения курирующий законопроект комитет Госдумы предложил исключить требования о продаже валютной выручки.
Источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил «Ведомостям», что комитет Госдумы принял такое решение после обращений бизнеса с просьбой подождать с ужесточением требований.
Первая версия документа, которую правительство поддержало в октябре, предполагала штрафы за уклонение от продажи валюты для должностных лиц в размере 40−50 тыс. руб., для компаний — от треть или четверть размера суммы непроданной выручки.
Требование о продаже валютной выручки вступило в силу 16 октября. Оно должно было действовать до 30 апреля, но правительство решило продлить его на весь 2024 год. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что указ позволил стабилизировать курс рубля до 90 ₽ Однако Центробанк не поддержал продление меры. По словам источников «Ведомостей», рассмотрение законопроекта в Госдуме во втором чтении переносили уже дважды.
Анастасия Ларина