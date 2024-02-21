ОТП Банк предупредил о проблемах с оплатой услуг и переводами из-за QIWI

Сервис по оплате различных услуг для банков — один из сегментов бизнеса QIWI. Компания предоставляла банкам возможность рассчитываться по услугам более чем 1,5 тыс. мерчантов (магазинов и предприятий), в том числе за услуги ЖКХ. Платеж поступал через онлайн-банк, или банкомат, или терминал, или кассу банка-партнера, затем шел в QIWI Банк, а тот, в свою очередь, рассчитывался за сотовую связь, ЖКХ, игры, интернет, телевидение и т. д.