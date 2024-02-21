Ослабление рубля, индекс Мосбиржи и «Транснефть»: дайджест инвестора

Российская валюта.
Вчера, 20 февраля, курс евро впервые за почти полтора месяца достиг отметки ₽100, установив максимум с 9 января. Однако преодолеть порог в ₽100 не удалось, по итогам сессии на Мосбирже курс EUR/RUB закрылся на уровне ₽99,99. Доллар также показал укрепление по отношению к рублю, но рост был незначительным — всего на 0,01%, сессия закрылась на уровне ₽92,34.
Сегодня курс евро открылся с понижением на 0,28% (₽99,72), а доллар — с падением на 0,14% (₽92,21).
Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что риском для рубля может стать усиление санкционной политики. «Все помнят ситуацию с нефтью марки Sokol, которая в прошлом году не смогла добраться до портов в Индии по причине отказа в открытии счетов в дирхамах ОАЭ. Также на текущей неделе появилась информация о задержках платежей из Турции», — говорит он.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 19 февраля, что Будапешт не будет препятствовать принятию нового пакета санкций против России. Также сообщается о предстоящем объявлении США о крупном пакете санкций.
Дудченко прогнозирует, что в краткосрочной перспективе (до шести месяцев) курс рубля останется стабильным в диапазоне ₽89−93 за доллар, но не исключает его ослабления к концу года.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ и нормативам репатриации выручки экспортерами рубль демонстрирует устойчивость к санкционным рискам. Это помогает защитить курс от значительных колебаний.
Индекс Мосбиржи
В среду, 20 февраля, индекс Мосбиржи закрыл основные торги на отметке 3207,49 пункта. В ходе дополнительных вечерних торгов индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий данные основной и вечерней сессий, падал более чем на 2%, до 3166 пунктов, после закрытия основной торговой сессии. Ниже 3200 пунктов индекс Мосбиржи опустился впервые с 31 января.
Падение индекса ускорилось после объявления о том, что США введут крупный пакет санкций против России 23 февраля из-за смерти Алексея Навального. Об этом сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, не уточнив детали предстоящих ограничений.
На рынок акций негативно повлияли опасения введения новых санкций, рассказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Так, стало известно, что Европа продлила уже введенные против России ограничения еще на год, то есть до 24 февраля 2025 года. Кроме того, по информации СМИ, там планируют одобрить новый, уже 13-й по счету пакет антироссийских санкций, добавил эксперт.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиций» Василий Карпунин сообщил, что в последние три сессии индекс Мосбиржи сформировал уже третью волну снижения от верхней границы полугодового бокового коридора. При этом ближайшая точка поддержки находится у отметки 3150 пунктов, а нижняя граница — между 2960 и 2990 пунктами.
Михаил Зельцер считает, что санкции чаще всего оказывают психологическое давление на рынок, вызывая продажи в предвкушении событий и покупки после их наступления. Он подчеркнул высокую адаптивность российской экономики к санкциям, отметив, что экономический коллапс в 2022—2023 годах не произошел, а финансовая система стабилизировалась.
Торги акциями «Транснефти»
В среду, 21 февраля, возобновляются торги акциями «Транснефти» после сплита, цена акций компаний снизится в 100 раз. Торги были приостановлены с 17 февраля, а 15 и 16 февраля сделки могли заключать только профучастники. Инвесторам не потребуется предпринимать никаких дополнительных действий. Мосбиржа с 21 февраля устанавливает величину шага цены — ₽0,5; размер стандартного лота — одна акция.
Сплит — это дробление одной акции на несколько. В результате стоимость одной ценной бумаги уменьшается, но общее их число растет.
Накануне, 20 февраля, «Транснефть» отчиталась о завершении дробления акций. «АО “НРК-Р. О. С. Т.”, проведены операции по дроблению акций, в результате которых одна акция номинальной стоимостью ₽1 конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью ₽0,01 (1 копейка) каждая», — говорится в сообщении эмитента.
До сплита бумаги «Транснефти» были самыми дорогими на российском рынке. После сплита акции компании будут более доступны частным инвесторам, отмечает генеральный директор РФПИ, член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев. «В случае с дроблением акций “Транснефти” государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80%, получили возможность более удобного входа в акции “Транснефти”, — говорит он.
Как отмечают эксперты «БКС Мир инвестиций», привилегированные акции «Транснефти» (только они обращаются на Мосбирже, обыкновенные принадлежат государству) с начала года подорожали на 15% в ожидании сплита и подошли к этому событию на максимумах за 2,5 года. В БКС считают, что дробление станет мощным катализатором для котировок компании в 2024 году.
Впрочем, Василий Карпунин ранее указал, что сплит акций «Транснефти» — это ожидаемое событие, которое уже частично должно было быть заложено в цену бумаг. «Объем дополнительного спроса оценить сложно, но можно предположить, что притоки окажут умеренную поддержку бумагам на среднесрочном горизонте, обеспечив акциям динамику лучше индекса Мосбиржи. Также увеличатся среднедневные объемы торгов и ликвидность», — спрогнозировал эксперт.
Он позитивно смотрит на акции «Транснефти» на среднесрочном и долгосрочном горизонте, допуская подъем котировок в сторону ₽2000 после сплита. Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова дала бумагам целевую цену ₽1875−1920 до конца 2024 года.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 февраля.
Spirit Airlines. Дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 29 февраля. Доходность —1,5%.
Welltower. Дивиденды на каждую акцию — $0,61. Дата выплаты — 7 марта. Доходность — 0,66%.
Bath & Body Works. Дивиденды на каждую акцию — $0,2. Дата выплаты — 8 марта. Доходность —0,42%.
Moody’s. Дивиденды на каждую акцию — $0,85. Дата выплаты — 15 марта. Доходность —0,23%.
ADR AstraZeneca. Дивиденды на каждую акцию — $0,965. Дата выплаты — 25 марта. Доходность — 1,48%.
Rtx Corp. Дивиденды на каждую акцию — $0,59. Дата выплаты — 21 марта. Доходность —0,65%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Wix.com: финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. Ожидания: EPS — $0,96, выручка — $402,72 млн.
После закрытия рынка в США.
Etsy: финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. Ожидания: $0,77, выручка — $827,98 млн.
Vimeo: финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $102,37 млн.
Sunrun: финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. Ожидания: EPS — -$0,21, выручка — $532,68 млн.
Rivian: финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года и весь 2023 год. Ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,28 млрд.
Другие важные события
«Мечел»: операционные и финансовые результаты за 2023 год.
«РусГидро» — финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2023 года.
Россия: Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серий 26244 и 26226.
Россия: индекс цен производителей промышленных товаров в январе, оценка индекса потребительских цен с 13 по 19 февраля.
Россия: ЦБ опубликует информационно-аналитические комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «О развитии банковского сектора РФ».
Еврозона: индекс потребительского доверия в феврале — 18:00 мск.
США: протоколы заседания ФРС — 22:00 мск.
ОЭСР: данные об изменении ВВП стран, входящих в организацию, в четвертом квартале 2023 года.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3207,49 (-1,14%).
Индекс РТС: 1093,57 (-1,09%).
S&P 500: 4975,51 (-0,6%).
Dow Jones Industrial Average: 38 563,8 (-0,17%).
NASDAQ Composite: 15 630,78 (-0,92%).