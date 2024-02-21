Ослабление рубля, индекс Мосбиржи и «Транснефть»: дайджест инвестора

До сплита бумаги «Транснефти» были самыми дорогими на российском рынке. После сплита акции компании будут более доступны частным инвесторам, отмечает генеральный директор РФПИ, член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев. «В случае с дроблением акций “Транснефти” государство демонстрирует последовательность шагов по повышению инвестиционной привлекательности компании и внимание к поступающим со стороны делового сообщества предложениям. Российские розничные инвесторы, доля которых в торгах на Московской бирже на сегодняшний день составляет до 80%, получили возможность более удобного входа в акции “Транснефти”, — говорит он.