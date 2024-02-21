Настроения инвесторов резко ухудшились

Между тем в Норникеле (GMKN 14480 ₽, −2,98%) заявили, что после введения «курсовой» пошлины ослабление рубля больше не рассматривается в качестве позитивного для операций компании фактора. Более того, при текущих ценах на металлы свободный денежный поток (FCF) Норникеля стремится к нулю, что может негативно отразиться на потенциальных дивидендах по итогам 2024 года и настроениях инвесторов в ближайшее время.