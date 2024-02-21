Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи по распискам Qiwi

Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI: он вступит в силу с 22 февраля, в четверг.
Запрет будент распространяться и на облигации «КИВИ Финанс», выпуск 001Р-02.
Депозитарные расписки компании, управляющей российской платежной системой QIWI, 21 февраля потеряли больше 50% стоимости.
По данным на 17−00 мск котировки скорректировались, снижение составляло около 41% — до 282 рублей за бумагу.
Минимальное значение в ходе торговой сессии составило 240,5 рубля.
Московская биржа дважды в течение дня вводила режим дискретного аукциона по бумагам компании.
Короткая позиция (short position) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момен. То есть берет их в долг у брокера, чтобы продать, а затем — после того, как цена на актив упадет — вновь купить и вернуть брокеру. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».
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