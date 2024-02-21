Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи по распискам Qiwi

Короткая позиция (short position) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момен. То есть берет их в долг у брокера, чтобы продать, а затем — после того, как цена на актив упадет — вновь купить и вернуть брокеру. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».