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Московская биржа с 22 февраля вводит запрет на короткие продажи по распискам Qiwi

Расписки Киви-банка обвалились после решения регулятора отозвать лицензию.
Источник: РИА "Новости"

Мосбиржа ввела запрет коротких продаж по бумагам QIWI: он вступит в силу с 22 февраля, в четверг.

Запрет будент распространяться и на облигации «КИВИ Финанс», выпуск 001Р-02.

Депозитарные расписки компании, управляющей российской платежной системой QIWI, 21 февраля потеряли больше 50% стоимости.

По данным на 17−00 мск котировки скорректировались, снижение составляло около 41% — до 282 рублей за бумагу.

Минимальное значение в ходе торговой сессии составило 240,5 рубля.

Московская биржа дважды в течение дня вводила режим дискретного аукциона по бумагам компании.

Короткая позиция (short position) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет на данный момен. То есть берет их в долг у брокера, чтобы продать, а затем — после того, как цена на актив упадет — вновь купить и вернуть брокеру. По-английски этот термин звучит как short selling — «короткая продажа».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».