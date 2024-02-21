«Кристалл» в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

В АГК заявили, что по итогам IPO компания привлечет 1,15 млрд руб. (до вычета расходов на размещение и с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен). Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать привлеченные средства для финансирования роста бизнеса. Организатором размещения акций выступил брокер «Финам».