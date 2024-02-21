«Кристалл» в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

В пресс-релизе уточняется, что в рамках IPO компания разместила 121 052 700 акций или 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании до инвестиционного раунда (pre-money) составляла 7,75 млрд руб., после IPO (post-money) — 8,75 млрд руб., сообщила пресс-служба.
В АГК заявили, что по итогам IPO компания привлечет 1,15 млрд руб. (до вычета расходов на размещение и с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен). Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать привлеченные средства для финансирования роста бизнеса. Организатором размещения акций выступил брокер «Финам».
Алкогольная группа «Кристалл» — бенефициар калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». Завод производит водку «Чарочка», Bionica и «Воронецкая». В 2022 году КЛВЗ произвел 1,35 млн дал ликероводочных изделий. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. и увеличилась на 48,3% год к году, чистая прибыль — 115 млн руб. (+138%).
Эрдни Кагалтынов.