Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, выяснили «Известия». Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Это решение связано с рисками вторичных санкций. Однако китайская сторона тоже заинтересована в сделках с Россией, отмечают эксперты. Есть много других отечественных банков, через которые можно проводить транзакции. Ситуация с расчетами с КНР, Турцией и ОАЭ усложняется, однако варианты для отправки платежей еще остаются.
Почему китайские банки перестали принимать платежи из РФ
Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, рассказал «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.
С начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей, отметил Алексей Порошин. Однако предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился.
ICBC, CCB и Bank of China действительно прекратили работу с российскими банками, которые находятся под санкциями, подтвердил «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, финорганизации из КНР ввели ограничения на прием платежей с начала года. Операции с неподсанкционными банками пока идут. Ограничения трех финансовых корпораций также подтвердил источник «Известий», близкий к крупному бизнес-объединению.
ICBC и CCB отклоняют все платежи, поступающие от санкционных финорганизаций, вне зависимости от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS, рассказал источник в российском банке, знакомый с ситуацией. Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. По словам собеседника, ограничения игроки ввели даже до этого года.
Проблема действительно существует, согласился председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников. Он добавил: ведущие банки даже из так называемых дружественных стран воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи. Причина может быть в том, что китайские и ближневосточные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными банками и компаниями из РФ.
Не секрет, что Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США последовательно проводит с финансовыми организациями по всему миру разъяснительную работу и делает строгие предупреждения о нежелательности сотрудничества с российскими клиентами, пояснил Александр Линников.
С конца декабря 2023-го проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. А именно в эти страны сейчас идут практически 40% платежей из РФ, отметил Алексей Порошин из компании «Первая Группа». С декабря 2023-го банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются американской стороной. В то же время расчеты в нацвалютах по-прежнему работают.
Однако отдельные финансовые организации Китая начали блокировать любые транзакции из РФ. Например, о таком решении объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.
Также с декабря прошлого года турецкие банки почти полностью перестали принимать деньги из российских финансовых организаций. Только в феврале они возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров, писали «Известия». Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование.
Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ тоже ограничили расчеты с РФ, а также стали закрывать счета компаниям и физлицам. Сложности начались еще до декабря, однако в последнее время они усиливаются.
Какие остались варианты для проведения расчетов с Китаем
Наиболее проблемная система для проведения платежей с Китаем — это SWIFT, уточнил партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Однако сложности возникают и с российской СПФС, и с китайской CIPS. Рано или поздно операции отражаются в отчетности банков. А если у них есть корреспондентские отношения с американскими и европейскими финансовыми организациями, то отчетность партнеров становится полностью прозрачна.
Сейчас торговый баланс Китая и США значительно превышает аналогичный показатель КНР с Россией, поэтому госкорпорации и банки из Поднебесной отказываются от рискованных операций, добавил Алексей Порошин. Однако в РФ есть много финансовых организаций, которые не попали под санкции. И они до сих пор проводят расчеты с Китаем.
Кроме того, некоторые крупные российские банки открыли свои представительства в КНР, это значительно облегчает отправку платежей, сообщил Илья Иванинский. По его мнению, другим отечественным игрокам также стоит задуматься об этом варианте. Еще одним важным инструментом может стать развитие национальных цифровых валют, в частности цифрового рубля, считает эксперт.
«Известия» направили запрос топ-30 российских банков, а также ЦБ РФ и Китая, отмечают ли там проблему с приемом платежей в ICBC, CCB и Bank of China.
Через филиал ВТБ в Шанхае изменений в условиях проведения расчетов нет, сообщили в пресс-службе финорганизации. C точки зрения местного законодательства, ВТБ в Шанхае — это самостоятельный китайский банк, он проводит платежи в юанях и рублях между КНР и РФ.
Важно, что китайские партнеры, прежде чем приостанавливать сотрудничество, старались заранее предупредить российскую сторону о возможных сложностях — в отличие от западных игроков, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Кроме того, сейчас идет обсуждение между властями Китая и России этой проблемы, добавил Алексей Разумовский из «Импая Рус».
— Насколько я знаю, диалог был успешный, и китайская сторона услышала нашу позицию. Мир меняется, нужно выбирать между старой системой, которая контролируется американскими регуляторами, и новой, строящейся системой, — отметил он.
По его мнению, проблемы в расчетах с КНР скоро начнут исправляться.