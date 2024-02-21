Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ

С конца декабря 2023-го проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. А именно в эти страны сейчас идут практически 40% платежей из РФ, отметил Алексей Порошин из компании «Первая Группа». С декабря 2023-го банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются американской стороной. В то же время расчеты в нацвалютах по-прежнему работают.