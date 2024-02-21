HSBC подтвердил, что настроен на продажу бизнеса в России

Еще в 2022 году HSBС заключила соглашение о продаже российского «Эйч-эс-би-си банка» с Экспобанком, признав по итогам 2022 года потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи. По итогам 2023 года группа продолжает нести убытки от выхода с российского рынка, не раскрывая сумм. В презентации для инвесторов указано, что увеличение прибыли по «старым портфелям» на $91 млн был нивелирован расходами на продажу подразделений в Канаде и России.