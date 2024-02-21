HSBC подтвердил, что настроен на продажу бизнеса в России

Британский банк HSBC находится в состоянии выхода с российского рынка, следует из презентации банка к годовому отчету за 2023 год. «Хотя мы по-прежнему настроены на продажу нашего бизнеса в России (“Эйч-эс-би-си банка”, который принадлежит HSBC Europe B.V.), ситуация стала менее однозначной. — указано в самом отчете банковской группы. — В результате этот бизнес больше не классифицируется как предназначенный для продажи, а ранее признанный убыток, который был полностью зарезервирован, восстановлен».
Если до этого она давала конкретные сроки и указывала, что ждет закрытия сделки в первой половине 2024 года, то теперь она просто перечисляет Россию наряду с Арменией, Канадой и Маврикием в списке стране, рынки которых покидает по разным причинам. Недавно группа объявила, что продает армянский бизнес местному Аршиндбанку.
HSBC отмечает, что санкции США против возможного покупателя — Экспобанка — создают неопределенность в вопросе закрытия сделки. При это сделка по-прежнему требует одобрения регулирующих органов. «На сроки нашего запланированного выхода из бизнеса в России повлияла зависимость от процесса одобрения регулирующими органами и правительством, который не входит в компетенцию HSBC», — говорится в отчетности.
Завершение сделки в России зависело том числе от решения властей и было получено спустя почти два года. 19 февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает Экспобанку Игоря Кима купить 100% в российском «Эйч-эс-би-си банке».
Еще в 2022 году HSBС заключила соглашение о продаже российского «Эйч-эс-би-си банка» с Экспобанком, признав по итогам 2022 года потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи. По итогам 2023 года группа продолжает нести убытки от выхода с российского рынка, не раскрывая сумм. В презентации для инвесторов указано, что увеличение прибыли по «старым портфелям» на $91 млн был нивелирован расходами на продажу подразделений в Канаде и России.
HSBС первоначально планировал, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года (затем этот срок неоднократно сдвигался). В конце 2023 года Экспобанк попал под блокирующие санкции США, однако ясности касательно сделки так и не появилось. Минфин страны выпустил генеральную лицензию, разрешающую проведение некоторых транзакций с ним до 21 марта 2024 года.