Goldman Sachs назвал акции Nvidia «самыми важными акциями» на Земле

Торговый отдел Goldman Sachs Group в записке для клиентов назвал акции Nvidia «самой важной ценной бумагой на планете Земля», пишет Bloomberg со ссылкой на документ.
21 февраля Nvidia опубликует отчет за четвертый квартал финансового 2024 года. Аналитики ожидают, что выручка компании увеличится на 240% год к году, до $20,6 млрд, пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG. Чистая прибыль может вырасти более чем в семь раз, с $1,41 млрд годом ранее до $10,5 млрд, полагают аналитики. Они также ожидают роста бизнеса Nvidia для центров обработки данных, к которому относятся чипы искусственного интеллекта. По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка подразделения вырастет до $17,06 млрд.
Аналитики допускают, что движение в акциях Nvidia может составить 11% как в сторону падения, так и в сторону роста, следует из публикации Bloomberg.
Планка высока, и под этим подразумевается, что ожидается большой успех, отметил в записке специалист по тактике Goldman Скотт Рубнер.
Трейдеры готовятся к большим колебаниям акций после того, как стоимость Nvidia утроилась за последний год благодаря ажиотажу в области искусственного интеллекта, которое подтолкнуло более широкие рынки, отмечает Bloomberg. Акции Nvidia на торгах 20 февраля упали на 4,35%, до $694,52. На премаркете они снижаются еще на 1,6%.