Goldman Sachs назвал акции Nvidia «самыми важными акциями» на Земле

21 февраля Nvidia опубликует отчет за четвертый квартал финансового 2024 года. Аналитики ожидают, что выручка компании увеличится на 240% год к году, до $20,6 млрд, пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG. Чистая прибыль может вырасти более чем в семь раз, с $1,41 млрд годом ранее до $10,5 млрд, полагают аналитики. Они также ожидают роста бизнеса Nvidia для центров обработки данных, к которому относятся чипы искусственного интеллекта. По данным FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка подразделения вырастет до $17,06 млрд.