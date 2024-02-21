ФАС вынесла предупреждение «Синаре» из-за рекламы бесплатных брокерских услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила банк «Синара» о том, что он должен информировать граждан обо всех значимых условиях обслуживания.
В службу поступило обращение гражданина, который заявил, что на сайте кредитной организации была указана привлекательная для клиентов информация о бесплатном брокерском обслуживании. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей.
По мнению ФАС, такие действия содержат признаки недобросовестной конкуренции. Служба вынесла банку предупреждение о нарушении законодательства. Банк обязан проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации. Предупреждение необходимо исполнить в течение 10 дней после его получения и предоставить в службу отчет.
Frank Media направили запрос «Синаре».