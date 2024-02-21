ФАС вынесла предупреждение «Синаре» из-за рекламы бесплатных брокерских услуг

В службу поступило обращение гражданина, который заявил, что на сайте кредитной организации была указана привлекательная для клиентов информация о бесплатном брокерском обслуживании. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей.