ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже

По мнению ведомства, в случае увеличения оптовой цены топлива на 5% за неделю пропорционально должен быть снижен процент в заявке на приобретение топлива. Таким образом, недобросовестные трейдеры не смогут покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса на биржевых торгах, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФАС.
«Например, сейчас показатель установлен на уровне 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. Если биржевая цена повышается на 5%, то этот процент снижается до 30%. Таким образом, это не позволит недобросовестным трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса на биржевых торгах», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, ФАС предложила создать рабочую группу по утверждению графиков проведения ремонтных и профилактических работ на нефтеперерабатывающих заводах. Инициатива ФАС предполагает, что мероприятия будут проходить при участии Минэнерго, Ростехнадзора, Минэкономразвития, нефтяных компаний и потребителей.
В качестве решения логистических вопросов ФАС предложила участникам рынка транспортировать часть нефтепродуктов по трубной инфраструктуре, пропускная способность которой позволяет это делать в ускоренные сроки. Слив и налив топлива может производиться на станциях ПАО «Транснефть», указали в ведомстве.
29 января представители частных АЗС написали письмо руководству Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ. В нем они пожаловались на рост числа недобросовестных практик при биржевых торгах топливом, из-за которых они вынуждены приобретать бензин у перекупщиков. В качестве примера они привели случай в январе 2024 года, когда сеть АЗС, обеспечивающая экстренные службы, не смогла приобрести бензин на некоторых базисах Центральной России.
31 января СПбМТСБ обновила правила торгов. Нарушением стала считаться подача заявок на покупку в предельно короткий срок — менее 1 секунды, поскольку это указывает на работу торгового робота. Также к признакам нарушений отнесли заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. В начале февраля ФАС сообщила о снижении неудовлетворенного спроса на бензин.