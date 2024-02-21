Дума вводит оплату переработок с учетом компенсационных и стимулирующих выплат

Правительство внесло в Думу соответствующий законопроект в декабре 2023 года. Документом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В пояснительной записке отмечается, что действующая норма об оплате сверхурочной работы была признана Конституционным судом РФ противоречащей основному закону страны, так как допускала оплату переработки исходя из одной лишь составляющей части заработной платы работника — из тарифной ставки или оклада. То есть без начисления компенсационных и стимулирующих выплат.