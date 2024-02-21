Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Danone выбрал потенциального покупателя своего российского бизнеса

Французская компания Danone, российскими активами которой временно управляет Росимуществу, рассматривает компанию «Вамин» из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источников и документы.
Источник: Freepik

Отмечается, что «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову — одному из членов совета директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в РФ).

По данным FT, директор принадлежащей «Вамин» компании Айрат Мухамадеев направил письмо главе Министерство сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, в котором заявил о готовности заплатить 17,7 млрд рублей ($191,5 млн) за получение контроля над российским бизнесом Danone. Предполагается, что 7,7 млрд рублей из этой суммы пойдут на обслуживание долга «дочки» французской компании.

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества.

В ноябре стало известно, что директор Danone Якуб Зариев попал в санкционный список США.