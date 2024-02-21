Danone выбрал потенциального покупателя своего российского бизнеса

Французская компания Danone, российскими активами которой временно управляет Росимуществу, рассматривает компанию «Вамин» из Татарстана в качестве потенциального покупателя своего бизнеса. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источников и документы.