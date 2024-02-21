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Что подорожало и подешевело в России с 13 по 19 февраля

21 февраля Росстат опубликовал статистику инфляции за неделю. Разбираемся, как изменились цены.
Источник: РИА "Новости"

Итак, инфляция в России за неделю с 13 по 19 февраля составила 0,11%, в годовом выражении немного превысила 7,4%.

Стало дороже

Больше всего подорожали за неделю мясные консервы для детского питания — на 0,6%, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания — на 0,5%.

Баранина выросла в цене на 0,4%, говядина — на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,2%, колбасы вареные — на 0,1%.

Молоко пастеризованное и печенье тоже стали дороже, на 0,4%.

Сливочное масло — на 0,3%, творог — на 0,2%, молоко стерилизованное, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,1%.

Соль поваренная — на 0,3%, сахар-песок — на 0,2%.

Яйца куриные снова перешли к удорожанию, за неделю рост составил 0,2%.

Рыба мороженая подорожала на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на огурцы — 2,5%, капусту белокочанную — 2,1%, свеклу столовую — 1,8%, помидоры — 1,6%, морковь — 1,4%, бананы — 1,1%, лук репчатый — 0,9%, яблоки — 0,4%, картофель — 0,3%.

Пеленки для новорожденных подорожали на 0,7%, спички — на 0,2%.

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли на 0,6%, трамвае — на 0,2%.

Цены вниз

Крупа гречневая — на 0,6%, пшено — на 0,3%.

Чай черный — на 0,5%.

Сосиски, сардельки — на 0,3%.

Маргарин — на 0,2%, масло подсолнечное — на 0,1%.

Смартфоны — на 0,6%, телевизоры — на 0,4%.

Подгузники детские, щетки и пасты зубные — на 0,3%, прокладки гигиенические — на 0,2%, мыло туалетное и сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин в среднем практически не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».