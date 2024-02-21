Что подорожало и подешевело в России с 13 по 19 февраля

Итак, инфляция в России за неделю с 13 по 19 февраля составила 0,11%, в годовом выражении немного превысила 7,4%.
Стало дороже
Больше всего подорожали за неделю мясные консервы для детского питания — на 0,6%, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания — на 0,5%.
Баранина выросла в цене на 0,4%, говядина — на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,2%, колбасы вареные — на 0,1%.
Молоко пастеризованное и печенье тоже стали дороже, на 0,4%.
Сливочное масло — на 0,3%, творог — на 0,2%, молоко стерилизованное, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,1%.
Соль поваренная — на 0,3%, сахар-песок — на 0,2%.
Яйца куриные снова перешли к удорожанию, за неделю рост составил 0,2%.
Рыба мороженая подорожала на 0,1%.
Пеленки для новорожденных подорожали на 0,7%, спички — на 0,2%.
Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли на 0,6%, трамвае — на 0,2%.
Цены вниз
Крупа гречневая — на 0,6%, пшено — на 0,3%.
Чай черный — на 0,5%.
Сосиски, сардельки — на 0,3%.
Маргарин — на 0,2%, масло подсолнечное — на 0,1%.
Смартфоны — на 0,6%, телевизоры — на 0,4%.
Подгузники детские, щетки и пасты зубные — на 0,3%, прокладки гигиенические — на 0,2%, мыло туалетное и сухие корма для домашних животных — на 0,1%.
Цены на автомобильный бензин в среднем практически не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».