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ЦБ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

Установлен факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа»(ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО Московская Биржа на 35,8%, на торгах ПАО «СПБ Биржа» — на 13,4%.
Источник: СПБ Биржа

Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.

Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Вследствие этого сведения о регистрации заявления получили широкое распространение.

Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком.

Регулятор отметил, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».