ЦБ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Вследствие этого сведения о регистрации заявления получили широкое распространение.