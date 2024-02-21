ЦБ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи»

Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.
Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Вследствие этого сведения о регистрации заявления получили широкое распространение.
Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком.
Регулятор отметил, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
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