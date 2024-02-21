ЦБ: отправители денег через Contact могут обратиться в АСВ, если те не дошли

Ранее сообщалось, что Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, перестала работать после отзыва лицензии у Киви-банка. ЦБ принял решение в среду, 21 февраля, отозвать лицензию кредитной организации из-за «систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства». Банк специализировался на денежных переводах, онлайн-эквайринге, а также выдаче цифровых банковских гарантий. Одним из главных продуктов был QIWI-кошелек, также банк осуществлял функции оператора платежной системы Contact (на это у него была соответствующая лицензия ЦБ).