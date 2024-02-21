ЦБ: отправители денег через Contact могут обратиться в АСВ, если те не дошли

Банк России предупредил, что отправители переводов через платежную систему Contact, которые совершали операцию без открытия счета, могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для возврата средств в случае, если перевод не был получен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Если перевод был отправлен без открытия счета через платежную систему Contact и не был получен, отправителю для возврата этих средств нужно обратиться во временную администрацию (АСВ со среды исполняет функции временной администрации Киви-банка. — FM)», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
Владельцы электронных QIWI-кошельков также должны подавать заявления во временную администрацию с тем, чтобы попытаться в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка вернуть свои средства, находящиеся на этих кошельках. Согласно предварительной оценке ЦБ, у Киви-банка должно хватит средств, «чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан».
Ранее сообщалось, что Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, перестала работать после отзыва лицензии у Киви-банка. ЦБ принял решение в среду, 21 февраля, отозвать лицензию кредитной организации из-за «систематических нарушений требований антиотмывочного законодательства». Банк специализировался на денежных переводах, онлайн-эквайринге, а также выдаче цифровых банковских гарантий. Одним из главных продуктов был QIWI-кошелек, также банк осуществлял функции оператора платежной системы Contact (на это у него была соответствующая лицензия ЦБ).