ЦБ готов снова обсудить вопрос о страховании средств на электронных кошельках

Банк России еще осенью 2021 года обещал изучить возможность страхования средств на электронных кошельках, однако подвижек в регулировании этой темы так и не было. "В перспективе будем смотреть, что можно еще сделать, чтобы (…) при отзыве лицензии у банков, обслуживающих платежные системы, деньги людей, которые были в расчетах, или размещены на кошельках, или в такого рода механизмах, тоже не терялись, а были бы застрахованы.