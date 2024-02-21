ЦБ готов снова обсудить вопрос о страховании средств на электронных кошельках

Банк России хочет вернуться к обсуждению вопроса по доработке системы страхования вкладов в части того, чтобы распространить ее на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан, рассказали Frank Media в пресс-службе регулятора. Подробностей возможного изменения регулирования ЦБ не раскрыл.
«Банк России готов дополнительно оценить необходимость изменения действующего регулирования как в части страхования средств на электронных кошельках, так и в части идентификации через банковских платежных агентов», — пояснили в пресс-службе регулятора. Сейчас в рамках закона о страховании вкладов, обязательства по денежным средствам, размещенным на электронных кошельках граждан, не подлежат страхованию.
Этот вопрос снова встал перед профсообществом и регулятором 21 февраля, когда ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка, который специализировался на предоставлении услуг по открытию электронных кошельков и переводу средств между ними. Кредитная организация, по мнению ЦБ, нарушала федеральные законы и не соблюдал регуляторные требования, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций, отмечал в обосновании своего решения ЦБ.
Банк России еще осенью 2021 года обещал изучить возможность страхования средств на электронных кошельках, однако подвижек в регулировании этой темы так и не было. "В перспективе будем смотреть, что можно еще сделать, чтобы (…) при отзыве лицензии у банков, обслуживающих платежные системы, деньги людей, которые были в расчетах, или размещены на кошельках, или в такого рода механизмах, тоже не терялись, а были бы застрахованы.
Но это большая работа, надо будет думать«, — говорил тогда Александр Данилов, занимавший тогда пост директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России (цитата по “Интерфаксу”). Причиной возникновения таких обсуждений в тот период стал отзыв лицензии у банка “Платина”, который был оператором платежной системы CyberPlat.