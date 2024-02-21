Boeing отстранила от должности одного из руководителей программы 737 MAX

В корпорации подчеркивают, что эти шаги призваны обеспечить «повышенное внимание к тому, чтобы каждый поставляемый самолет соответствовал или превосходил все требования к качеству и безопасности». В начале января Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) из-за разгерметизации. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого ФАУ распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа и провести их проверки.