БКС просит клиентов закрыть маржинальные позиции по распискам QIWI

Брокер «БКС Мир Инвестиций» просит своих клиентов закрыть все маржинальные позиции по глобальным депозитарным распискам (ГДР) группы QIWI до 16.00 мск среды, 21 февраля, и обеспечить деньгами свои лонговые позиции, следует из сообщения на сайте брокера.
«БКС принимает решение с 16.00 мск 21 февраля 2024 года убрать дисконты по позициям в расписках QIWI. Это значит, что клиентам необходимо полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами свои лонговые позиции. В противном случае поступит маржин-колл», — говорится в пресс-релизе компании. Frank Media пояснили причину такого рашения в пресс-службе брокера тем, что «отзыв лицензии у кредитной организации Киви-банк может привести к значительным колебаниям ценового диапазона расписок, что в свою очередь может привести к неконтролируемым рискам клиентов».
Ранее в среду Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви-банка. ЦБ заявлял, что банк неоднократно нарушал федеральные законы, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также нормативные акты ЦБ. Деятельность Киви-банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор
В январе международная QIWI объявила, что продала российские активы Андрею Протопопову, ранее возглавлявшему группу (цена сделки составляла 23,75 млрд рулей). Они, в том числе «Киви-банк», консолидируются на балансе российской компании «Киви». Сама же международная QIWI планировала развивать бизнес за пределами России.
По состоянию на 13.50 мск расписки QIWI торговались по цене 286,5 рублей за бумагу, что на 40,3% ниже, чем на закрытии торгов во вторник. В моменте бумаги снижались почти на 50%. Мосбиржа уже объявляла два дискретных аукциона и приостанавливала торги этой бумагой.
Frank Media направили запрос другим крупным брокерам, собираются ли они обращаться клиентов с просьбой закрыть «шорт».
В «Тинькофф Инвестициях» заявили, что у брокера отсутствовала возможность открывать короткие позиции по акциям Qiwi. «Решение об исключении Qiwi из перечня ликвидного имущества возможно будет принято в дальнейшем», — добавили там. В «Финаме» заявили, что поскольку у расписок QIWI были высокие риск-параметры, маржинальные позиции по ним были открыты у небольшого числа клиентов «Финама». «Значительных дополнительных действий со стороны брокера не потребовалось», — отметили в инвесткомпании.