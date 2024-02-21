БКС просит клиентов закрыть маржинальные позиции по распискам QIWI

«БКС принимает решение с 16.00 мск 21 февраля 2024 года убрать дисконты по позициям в расписках QIWI. Это значит, что клиентам необходимо полностью закрыть все шорты и обеспечить деньгами свои лонговые позиции. В противном случае поступит маржин-колл», — говорится в пресс-релизе компании. Frank Media пояснили причину такого рашения в пресс-службе брокера тем, что «отзыв лицензии у кредитной организации Киви-банк может привести к значительным колебаниям ценового диапазона расписок, что в свою очередь может привести к неконтролируемым рискам клиентов».