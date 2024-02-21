Банки США стали чаще закрывать счета выходцам из недружественных стран

По данным издания, юристы и защитники прав потребителей говорят, что американские банки все чаще отказываются проводить даже, казалось бы, безопасные операции для клиентов, имеющих связи со странами, на которые распространяются ограничения. Так, они приводят историю врача из Калифорнии Шахбаза Салехи, унаследовавшего $300 тысяч после смерти своего отца три года назад. Из-за того, что его отец жил в Иране, он знал, что санкции, регулирующие финансовые операции с этой страной, осложнят получение денег. Поэтому Салехи, проживающий в США более трех десятилетий и имеющий гражданство с 2000 года, попытался вывести эти деньги в три этапа: сначала в Китай, затем в Канаду, а потом в США — работая с юристом, чтобы обеспечить соблюдение требований Министерства финансов США. Однако вскоре после того, как наследство попало в Wells Fargo & Co., банк закрыл счет Салехи, сославшись на «необходимость снизить риски». «Многие иранцы, живущие сейчас в США, находятся в такой же ситуации, — говорит Салехи. — Они хотят перевести деньги, но не знают, как это сделать, потому что боятся, что если они это сделают, то счет будет заблокирован».