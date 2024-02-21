Банки США стали чаще закрывать счета выходцам из недружественных стран

Граждане США, имеющие корни в странах, против которых введены санкции, сталкиваются с повышенным вниманием со стороны банков, опасающихся огромных штрафов за финансовые нарушения или обвинения в отмывание денег, пишет Bloomberg.
По данным издания, юристы и защитники прав потребителей говорят, что американские банки все чаще отказываются проводить даже, казалось бы, безопасные операции для клиентов, имеющих связи со странами, на которые распространяются ограничения. Так, они приводят историю врача из Калифорнии Шахбаза Салехи, унаследовавшего $300 тысяч после смерти своего отца три года назад. Из-за того, что его отец жил в Иране, он знал, что санкции, регулирующие финансовые операции с этой страной, осложнят получение денег. Поэтому Салехи, проживающий в США более трех десятилетий и имеющий гражданство с 2000 года, попытался вывести эти деньги в три этапа: сначала в Китай, затем в Канаду, а потом в США — работая с юристом, чтобы обеспечить соблюдение требований Министерства финансов США. Однако вскоре после того, как наследство попало в Wells Fargo & Co., банк закрыл счет Салехи, сославшись на «необходимость снизить риски». «Многие иранцы, живущие сейчас в США, находятся в такой же ситуации, — говорит Салехи. — Они хотят перевести деньги, но не знают, как это сделать, потому что боятся, что если они это сделают, то счет будет заблокирован».
Побочный эффект санкций
Салехи говорит, что стал заложником «побочных эффектов» от применения финансовых санкций, которые Америка использует против своих врагов по всему миру. Министерство финансов США запретило тысячам физических лиц и компаний из более чем десятка стран пользоваться банковской системой США за связь с терроризмом, нарушениями прав человека или враждебными режимами. Наиболее строгие ограничения действуют в отношении Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии, в то время как в отношении России и других стран действуют менее масштабные ограничения. В последние месяцы санкции объявляются практически еженедельно, а правительство ведет специальный сайт для их отслеживания. С 2014 года количество банковских сообщений о подозрительной деятельности, поступающих в Министерство финансов, увеличилось более чем в два раза, отмечает агентство.
Обеспечение соблюдения санкций в основном возложено на учреждения из финансового сектора, и серьезные нарушения могут им дорого обойтись: штрафы банкам могут исчисляться миллиардами долларов.
Эта проблема, затрагивающая различные иммигрантские общины и благотворительные группы, настолько распространена, что Министерство финансов США предупредила банки, чтобы они не заходили слишком далеко. «Вы не можете дискриминировать определенные группы населения, считая их слишком рискованными, если на самом деле это не основано ни на одном из наших нормативных требований», — сказал Bloomberg Брайан Нельсон, заместитель министра финансов, курирующий отдел по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и представитель от Миннесоты Ильхан Омар, предупреждают, что подобные программы затрудняют получение финансовых услуг для американцев арабского, ближневосточного и южноазиатского происхождения. «Банки могут ограничивать или закрывать счета таким образом, что это затрагивает американцев-мусульман и другие меньшинства, — говорится в заявлении Уоррен. — Такая практика может иметь разрушительные последствия для семей».
По данным издания, в Калифорнии, где проживает самая большая иранская диаспора в США (около 250 000 жителей штата ведут свою родословную из этой страны) сформировалась целая индустрия, помогающая выходцам из Ирана ориентироваться в сложном процессе перевода денег на родину и обратно. По словам адвовоката из Лос-Анджелеса Мернуш Язданьяр, которая объясняет иранским клиентам все тонкости этого процесса, она не рекомендует своим клиентам пользоваться криптовалютой в качестве обходного пути. Среди банков, которые лучше всего подходят для проведения операций, раньше она советовала упомянутый Wells Fargo, однако после закрытия счетов 60 ее клиентов, адвокат эту организацию больше не советует. «Вы можете сделать все, что возможно и правильно по закону, и все равно пострадать от этих негативных последствий», — говорит Язданьяр.
Никакой дискриминации
Банки, в свою очередь, утверждают, что не проводят дискриминации, ссылаясь на то, что регулирующие органы дают противоречивые сигналы относительно сложных и часто меняющихся правил. Wells Fargo утверждает, что при оценке счета Салехи он «следовал внутренним правилам и процедурам».
В прошлом году американский суд продолжил рассматривать дело о дискриминации, инициированное Фаршадом Абдолла-Ниа, иранским постдокторантом из Сан-Диего, имеющим статус постоянного жителя. Он подал иск против Bank of America (BofA) за то, что тот лишил его кредитной карты. В его иске, претендующем на статус коллективного, утверждается, что банк ограничил или закрыл счета примерно 15 000 американцев иранского происхождения. Сам банк отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что восстановил доступ для большинства клиентов, а Ниа обвиняет в том, что тот не смог предоставить документы, подтверждающие его проживание за пределами Ирана. Очередное слушание дела назначено на 27 февраля в Сан-Диего.