Альфа-банк получил международный рейтинг от китайского агентства

Китайское рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating присвоило Альфа-банку кредитный рейтинг AA- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении банка. Рейтинг совпадает с суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации того же агентства.
Развитие бизнеса с Китаем является для банка стратегическим направлением, говорится в его сообщении. В связи с этим в прошлом году банк принял решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае. Кроме того, сегодня Альфа-банк представил логотип, с которым выходит на китайский финансовый рынок.
В конце 2023 года Альфа-банк сообщал, что изучает возможность получения лицензии брокера или управляющей компании для работы на рынке материкового Китая.
Сейчас среди российских компаний только единицам присвоены рейтинги агентств Китая. В конце декабря 2023 года Металлинвестбанк получил долгосрочный кредитный рейтинг China Lianhe Credit Rating на уровне А со стабильным прогнозом. В августе 2023 года китайское рейтинговое агентство Golden Credit Rating Int. присвоило кредитный рейтинг BB- банку «Солидарность».