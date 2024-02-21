Альфа-банк получил международный рейтинг от китайского агентства

Развитие бизнеса с Китаем является для банка стратегическим направлением, говорится в его сообщении. В связи с этим в прошлом году банк принял решение открыть филиалы в Пекине и Шанхае. Кроме того, сегодня Альфа-банк представил логотип, с которым выходит на китайский финансовый рынок.