Активы «Рольфа» по иску Генпрокуратуры переданы государству

Решение о взыскании акций было принято в рамках дела о сговоре Сергея Петрова и руководителей подконтрольных ему компаний. Следствие считает, что в 2014 году господин Петров вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро. В сентябре 2023 года суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.