Активы «Рольфа» по иску Генпрокуратуры переданы государству

По решению суда в доход государства переходят все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании Delance Limited и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех». Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга примерно оценивается в 60 млрд руб.
В январе «Ъ» узнал, что иск о взыскании акций «Рольфа» в доход государства подал замгенпрокурора Игорь Ткачев. В иске указывалось, что, будучи депутатом от «Справедливой России», основатель автодилера Сергей Петров продолжил нелегально владеть группой компаний и управлять ею. Для этого, по версии прокуратуры, господин Петров фиктивно оформил бизнес на своего сына Александра, но продолжил лично управлять компанией.
Решение о взыскании акций было принято в рамках дела о сговоре Сергея Петрова и руководителей подконтрольных ему компаний. Следствие считает, что в 2014 году господин Петров вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Главным участником сделки следователи считают бывшего члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро. В сентябре 2023 года суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Сам Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Покинув Россию, он получил гражданство Австрии. Австрийские власти отказали в его экстрадиции России.