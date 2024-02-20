ВТБ планирует увеличить номинал своих акций в 5000 раз

ВТБ на годовом собрании акционеров в июне 2024 года планирует вынести вопрос о так называемом обратном сплите, или укрупнении номинала акций, рассказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В рамках этой процедуры несколько акций объединяются в одну, количество бумаг уменьшается, а стоимость каждой акции растет. Если акционеры одобрят процедуру, то обратный сплит должен произойти в июле.
По словам Пьянова, планируется укрупнить номинал акций ВТБ с 1 копейки до 50 рублей, то есть в 5000 раз. «Это неизбежно приведет к появлению дробных акций, и обычно это отталкивает эмитентов от действий подобного рода. Мы хотим одновременно с проведением обратного сплита предложить на какую-то структуру группы оферту по выкупу дробных акций по рыночной цене у миноритариев, поскольку дробными акциями невозможно торговать», — рассказал Пьянов.
Первый зампред ВТБ уточнил, что размер выкупа будет небольшим — он может составить несколько миллионов рублей. После этого дробные акции будут объединены в целые и «предложены в рынок», добавил Пьянов. Приостановки торгов в рамках обратного сплита не планируется.
«В прошлом такие действия были осложнены. В 2023 году были две допэмиссии, в 2022-м было явно не до этого, в 2021 году это сложно было реализовать с учетом нашего листинга на Лондонской бирже. Поэтому в 2024 году первый раз появилась такая возможность», — отметил топ-менеджер ВТБ.
Акции ВТБ закончили торги на Мосбирже 19 февраля на отметке 0,0249 рубля за штуку.
О том, что ВТБ думает над тем, чтобы провести обратный сплит, в декабре прошлого года говорил начальник управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев. Он отметил, что инвесторы часто указывают на то, что маленький номинал и большое количество акций — это «неудобно и непривычно». Один лот акций ВТБ, то есть минимальное количество, которое можно приобрести на Мосбирже, — 10 000 акций.