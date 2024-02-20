ВТБ планирует увеличить номинал своих акций в 5000 раз

О том, что ВТБ думает над тем, чтобы провести обратный сплит, в декабре прошлого года говорил начальник управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев. Он отметил, что инвесторы часто указывают на то, что маленький номинал и большое количество акций — это «неудобно и непривычно». Один лот акций ВТБ, то есть минимальное количество, которое можно приобрести на Мосбирже, — 10 000 акций.