«Ведомости»: Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок

Как уточняют «Ведомости», с 1 апреля 2024 года потолок должен снизиться до исходных €200 (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). «При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в 2024 году, при этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения», — отметил представитель CDEK.Shopping.