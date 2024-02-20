«Ведомости»: Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок

Такое решение связано с тем, что «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Отмечается, что письмо в Минфин «о важности сохранения текущего порога беспошлинного ввоза» направлял и логистический сервис CDEK.Shopping. Как сообщил представитель компании, 16 февраля сервис «получил аналогичный отрицательный ответ» от ведомства.
Кроме того, в Минфине сообщили «Ведомостям», что «окончательное решение по порогу беспошлинной торговли будет приниматься правительством РФ». Ранее газета РБК писала, что 7 февраля 2024 года прошло межведомственное совещание по вопросу о размере лимита беспошлинных покупок за месяц.
Как уточняют «Ведомости», с 1 апреля 2024 года потолок должен снизиться до исходных €200 (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). «При отмене или снижении порогов беспошлинного ввоза стоимость всех зарубежных товаров может вырасти до 15% уже в 2024 году, при этом не во всех категориях товаров рынок успел восстановиться и достичь нужного уровня импортозамещения», — отметил представитель CDEK.Shopping.
Ранее пресс-служба Минпромторга сообщила ТАСС, что позиция ведомства и само решение по вопросу снижения лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах обсуждается с бизнес-сообществом.