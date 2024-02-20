В Минэнерго отметили снижение производства в РФ бензина класса 5

«В целом с начала года производство бензина класса 5 снизилось на 1,7−1,8%», — сказал министр. Он отметил, что снижение производства связано с внеплановыми ремонтами, которые все еще не завершены на Нижегородском и Волгоградском нефтеперерабатывающих заводах.