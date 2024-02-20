В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию

Цены на золото в течение следующих 12−18 месяцев могут взлететь до $3000 за унцию, пишет CNBC со ссылкой на сообщение аналитиков Citi. По данным на 14:44 мск, фьючерсы на золото с поставкой в апреле растут на Чикагской товарной бирже на 0,63%, до $2036,96 за унцию. Если отсчитывать от этого уровня, то, по прогнозам Citi, стоимость золота может вырасти на 47,28%. В компании рост цен на золото связывают с несколькими факторами.