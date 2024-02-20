Ущерб мировой экономики от кризиса в Красном море оценили

Базовый расклад предполагает, что интенсивность ракетных атак хуситов в среднесрочной перспективе снизится, а торговля через акваторию Красного моря возобновится в ближайшие месяцы. Негативный подразумевает затягивание боевых действий на Ближнем Востоке и превращение конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в полномасштабную войну. В этом случае под угрозой срыва могут оказаться около 30 процентов мировых поставок нефти, что нанесет большой ущерб мировой экономике, пришли к выводу эксперты.