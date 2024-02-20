Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей

Российские авиакомпании за 2023-й и начало 2024 года выкупили у своих иностранных лизингодателей 165 самолетов, подсчитал РБК на основе открытых данных и данных источников. Выделенный на эти цели лимит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 300 млрд руб. исчерпан, сообщил источник в кабмине.
В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Зачем выкупают самолеты
Выкуп необходим для снятия иностранных регистраций с самолетов, чтобы их владельцы (лизингодатели) не препятствовали эксплуатации воздушных судов на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». Через последнюю самолеты вновь оформляются в лизинг российским авиакомпаниям.
НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Средства из ФНБ на выкуп выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет.
Кто и сколько самолетов выкупил
Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями в общей сложности по 93 самолетам, подсчитал РБК. Первая партия за средства ФНБ была выкуплена еще в декабре 2022 года — это десять широкофюзеляжных Boeing 777. Затем в течение года группа выкупала самолеты еще несколькими траншами: в сентябре — 18 самолетов и пять двигателей, в октябре — 30 самолетов (тремя сделками, крупнейшая — с SMBC Aviation Capital на 17 самолетов), в декабре — 28 самолетов. В пятницу, 16 февраля, «Аэрофлот» завершил урегулирование еще по семи самолетам с двумя группами лизингодателей. «Соглашения по данным сделкам были заключены в конце 2023 года, в 2024-м осуществлено завершение технических этапов», — заявили в компании.
S7 Airlines выкупила 45 самолетов одним траншем в декабре прошлого года, сообщала компания. Тогда же о выкупе объявили и «Уральские авиалинии» (19 воздушных судов семейства Airbus).
Еще восемь среднемагистральных Airbus A319 перевела в российскую собственность дальневосточная авиакомпания «Аврора», сообщил источник РБК, знающий о сделке. Пять из эти судов, ранее зарегистрированных на Бермудах, были исключены из этого реестра в период с октября 2023 года по январь 2024 года, убедился корреспондент РБК. Это означает, что они «освободились» от двойной прописки (теперь зарегистрированы только в России) и могут беспрепятственно летать за границу.
Еще одна частная авиакомпания — чартерная iFly — претендовала на господдержку для выкупа трех своих cамолетов, но деньги ФНБ она не получила, и, по данным источника РБК, выкуп так и не состоялся. Источник также отметил, что Минтранс так и не издал нормативного акта с критериями распределения средств ФНБ на выкуп между разными авиакомпаниями.
Суда выкупались не только за средства фонда, но и на деньги самих авиакомпаний, рассказывал в прошлом году гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский: «В рамках урегулирования из ФНБ на все авиакомпании будет выделено 300 млрд руб. Но с условием, что авиаперевозчики также направят свою чистую прибыль на урегулирование. Авиакомпания “Победа” получила 15 млрд руб. чистой прибыли, которая в полном объеме будет направлена на страховое урегулирование по самолетам группы». Сам «Аэрофлот» сгенерировал убыток в 40,5 млрд руб. по РСБУ за 2022 год.
Как подсчитал «Коммерсантъ», S7 и «Уральские авиалинии» на двоих получили около 30−40 млрд руб. из ФНБ. Еще 34 млрд и 13,4 млрд руб. соответственно они доплатили из своей прибыли. Источник РБК знает, что «Аврора» тоже направляла средства из прибыли на выкуп (прибыль компании по РСБУ в 2022 году составила 1,98 млрд руб.).
«Тем более что проблема “двойной регистрации” судов существовала не на всех международных маршрутах». Эксперт добавил при этом, что для правительства приоритет заключается в удовлетворении спроса на перевозки по России.
Дальнейшее выделение госсредств на выкуп, который еще не окончен, маловероятен, считает Пантелеев. «В дальнейшем эта статья расходов (на выкуп. — РБК) будет явно не на первом месте у правительства. Чтобы выделили новые деньги, должна проявиться или проблема нехватки провозных емкостей на международных направлениях, или должен возникнуть избыток финансовых ресурсов у государства. Ни то ни другое пока не просматривается».
Эксперт отмечает, что теперь важнее решать проблему насыщения парка именно отечественной авиатехникой. Эта задача финансово очень емкая, но зато ее решение обеспечивает и независимость от санкций, и значительные положительные эффекты и для экономики, и для бюджета, заключил Пантелеев.