Россия выкупила более 160 самолетов у иностранных лизингодателей

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры со своими лизингодателями в общей сложности по 93 самолетам, подсчитал РБК. Первая партия за средства ФНБ была выкуплена еще в декабре 2022 года — это десять широкофюзеляжных Boeing 777. Затем в течение года группа выкупала самолеты еще несколькими траншами: в сентябре — 18 самолетов и пять двигателей, в октябре — 30 самолетов (тремя сделками, крупнейшая — с SMBC Aviation Capital на 17 самолетов), в декабре — 28 самолетов. В пятницу, 16 февраля, «Аэрофлот» завершил урегулирование еще по семи самолетам с двумя группами лизингодателей. «Соглашения по данным сделкам были заключены в конце 2023 года, в 2024-м осуществлено завершение технических этапов», — заявили в компании.