Регионы РФ могут разделить на пять «ипотечных кластеров»

«Дифференциация условий льготной ипотеки в зависимости от региона обсуждается с прошлого года. В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», — пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Вероятность принятия инициативы велика, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он напомнил, что глава Центробанка призывала дифференцировать ставку льготной ипотеки в зависимости от региона выдачи.
«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать, — уровень доходов населения может быть одним из критериев», — заявила Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года.
В пресс-службе ЦБ РФ «Известиям» сообщили, что регулятор готов рассмотреть предложения по разделению регионов на кластеры, если они к нему поступят.
Министерство финансов также придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных программ, сообщили в пресс-службе ведомства.