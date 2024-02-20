Регионы РФ могут разделить на пять «ипотечных кластеров»

«Дифференциация условий льготной ипотеки в зависимости от региона обсуждается с прошлого года. В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», — пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.