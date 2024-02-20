Пакистанский сенатор рассказал о нефтяной сделке Москвы и Исламабада

«Я думаю, что (покупка российской нефти — ред.) — это очень хорошее решение, потому что это хорошая нефть, недорогая и без каких-либо “подводных камней”. И мы также не платим за российскую нефть долларами, мы используем валюту третьей страны. Так что эта нефтяная сделка работает хорошо», — отметил политик.