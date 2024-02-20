Объем рынка ЦФА может достичь 500 млрд рублей через три года

Объем российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) может составить 500 млрд рублей через три года, прогнозируют в рейтинговом агентстве АКРА. Сейчас совокупное количество выпусков ЦФА можно оценить примерно в 350, а объем рынка по находящимся в обращении выпускам на конец 2023 года составил порядка 60 млрд рублей.
На рост рынка будут влиять общеэкономические факторы, такие как уровень ставок и макроэкономическая стабильность. Кроме того, на его развитии скажется состав инвесторов: будет ли он отличаться от долгового рынка и будут ли вкладывать средства в ЦФА те, кто пока предпочитает держать их на вкладах в банках.
Важную роль сыграет позиция регулятора по ряду вопросов: останутся ли ограничения на инвестирование физлицами на том же уровне и будут ли вводится разные ограничения для каждого вида активов или они будут одинаковыми для всех ЦФА. Как ожидают аналитики АКРА, регуляторные и законодательные изменения, которые увеличат возможности использования инструмента, будут введены не раньше 2025−2026 годов. Но даже при умеренно консервативном сценарии, который предполагает сохранение текущих ограничений, в агентстве считают, что инструмент пока не исчерпал потенциал роста.
Еще одним фактором роста рынка ЦФА может стать появление вторичного рынка, считают в АКРА. Крупнейшие по числу инвесторов операторы информационных систем (ОИС) смогут самостоятельно проводить торговлю ЦФА. При этом агентство отмечает, что сейчас на рынке оператором обмена выступает только Московская биржа и практические механизмы взаимодействия с ОИС только создаются.
Инфраструктура рынка ЦФА будет сконцентрирована вокруг ОИС, которыми станут крупнейшие банки, прогнозирует АКРА. У кредитных организаций есть большие базы клиентов, которым они смогут предлагать ЦФА вместе с другими своими продуктами.
Эмитентами ЦФА в 2023 году выступали как финансовые институты, так и нефинансовые компании, среди которых были и субъекты МСП. «Отметим существенную долю краткосрочных выпусков: 25% совокупного объема эмиссий приходилось на финансовые инструменты сроком обращения до трех месяцев. Это говорит о том, что эмитенты ЦФА либо пока находятся в поиске их наиболее рационального применения, либо тестируют процессы выпуска и обслуживания этого класса финансовых активов и изучают базу инвесторов», — говорится в обзоре АКРА.