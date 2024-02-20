Объем рынка ЦФА может достичь 500 млрд рублей через три года

Важную роль сыграет позиция регулятора по ряду вопросов: останутся ли ограничения на инвестирование физлицами на том же уровне и будут ли вводится разные ограничения для каждого вида активов или они будут одинаковыми для всех ЦФА. Как ожидают аналитики АКРА, регуляторные и законодательные изменения, которые увеличат возможности использования инструмента, будут введены не раньше 2025−2026 годов. Но даже при умеренно консервативном сценарии, который предполагает сохранение текущих ограничений, в агентстве считают, что инструмент пока не исчерпал потенциал роста.