Нефтепереработка в России сократилась с начала года на 7%

«Нефтепереработка в РФ снизилась с начала года примерно на 7%. По итогам года ориентируемся на показатель, который есть в прогнозе социально-экономического развития: 275 млн тонн», — рассказал господин Шульгинов на Форуме национальных достижений на ВДНХ (цитата по «Интерфаксу»).
По итогам прошлого года первичная переработка нефти в России выросла на 1,2%, до 275 млн тонн. К концу 2022 года показатель был на уровне 271,7 млн тонн. Производство бензина в 2023 году увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом, до 43,9 млн тонн, дизельного топлива — на 3,5%, до 88,1 млн тонн. Экспорт нефти из России снизился на 3,3%, до 234,3 млн тонн (в 2022 году — 242,2 млн тонн).
Милена Костерева