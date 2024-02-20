Нефтепереработка в России сократилась с начала года на 7%

По итогам прошлого года первичная переработка нефти в России выросла на 1,2%, до 275 млн тонн. К концу 2022 года показатель был на уровне 271,7 млн тонн. Производство бензина в 2023 году увеличилось на 3,1% по сравнению с 2022 годом, до 43,9 млн тонн, дизельного топлива — на 3,5%, до 88,1 млн тонн. Экспорт нефти из России снизился на 3,3%, до 234,3 млн тонн (в 2022 году — 242,2 млн тонн).